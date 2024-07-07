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Erzurum'da yabani dağ keçileri böyle görüntülendi

İHA
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Giriş: 07.07.2024 11:11
Erzurum'un Uzundere ilçesinde, Erzurum-Artvin karayolu üzerinde sarp arazide otlayan yabani dağ keçileri, yoldan geçen vatandaşların ilgisini çekti.
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Yabani dağ keçileri böyle görüntülendi
Yabani dağ keçileri böyle görüntülendi
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