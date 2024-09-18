18 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Erzurum’da trafik kazası! Yürekler ağza geldi

Erzurum’da trafik kazası! Yürekler ağza geldi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.09.2024 16:16
Erzurum’da bir kamyon ile otomobilin karıştığı kaza, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Kazada yaralanan olmadı, otomobil ağır hasar aldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
73 model arabasına gözü gibi bakıyor
73 model arabasına gözü gibi bakıyor
5 katlı binada yangın çıktı
5 katlı binada yangın çıktı
Kartal’da 5 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu
Kartal’da 5 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu
15 yıl hapis cezası vardı! Yakalandı
15 yıl hapis cezası vardı! Yakalandı
Türkiye’nin ormanları bozkırda yeşeriyor
Türkiye’nin ormanları bozkırda yeşeriyor
262 kilo metamfetamin ele geçirdi
262 kilo metamfetamin ele geçirdi
İstanbul’da 796 sikke ve obje ele geçirildi
İstanbul’da 796 sikke ve obje ele geçirildi
‘Topal’ lakaplı şüpheli yakalandı
‘Topal' lakaplı şüpheli yakalandı
Genç kadını metrelerce savuran kaza kamerada
Genç kadını metrelerce savuran kaza kamerada
Erzurum’da trafik kazası! Yürekler ağza geldi
Erzurum’da trafik kazası! Yürekler ağza geldi
Acılı aile A Haber’de
Acılı aile A Haber'de
Kars’ta yeşil bal şaşkınlığı
Kars’ta yeşil bal şaşkınlığı
Daha Fazla Video Göster