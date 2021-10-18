Erzurum'da taksicilerin yer kavgasında yumruklar havada uçuştu

Erzurum’da park yeri sebebiyle tartışmaya başlayan taksiciler birbirine girdi. İki taksicinin kavgasında yumruklar havada uçuştu.

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Erzurum'un en işlek caddelerinden biri olan Terminal Caddesinde iki taksici park yeri sebebiyle birbirine girdi. Taksicilerin kavgasında tekmeler ve yumruklar havada uçuşurken kavgaya kadınlarda dahil oldu. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle taraflar zor sakinleştirildi. Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri ise çıkan kavgaya yönelik soruşturma başlattı.