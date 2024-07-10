Erzurum’da şiddetli yağış sonrası su baskını! Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü

Erzurum'da sağanak sonrası su baskınları yaşandı. Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü. Ekipler su baskını olan bölgelerde çalışma yapıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.

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