10 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Erzurum’da şiddetli yağış sonrası su baskını! Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.07.2024 16:20
Erzurum'da sağanak sonrası su baskınları yaşandı. Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü. Ekipler su baskını olan bölgelerde çalışma yapıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Koku yapmayan yemeniye ilgi arttı
Koku yapmayan yemeniye ilgi arttı
İnsan sapanında yürekleri ağza getiren kaza
İnsan sapanında yürekleri ağza getiren kaza
Antik kentte yıldız şöleni!
Antik kentte yıldız şöleni!
Av yasağına rağmen balığa yoğun ilgi!
Av yasağına rağmen balığa yoğun ilgi!
Yuvadan denizlere uzanan yolculuk
Yuvadan denizlere uzanan yolculuk
Erzurum’da şiddetli yağış sonrası su baskını!
Erzurum’da şiddetli yağış sonrası su baskını!
İstanbul Boğazı’nda gemi arızası
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası
Menderes’te orman yangını
Menderes'te orman yangını
Adnan Oktar’ın cezası onandı
Adnan Oktar'ın cezası onandı
Dursunbey’de arazide çıkan yangın ormana sıçradı
Dursunbey'de arazide çıkan yangın ormana sıçradı
İstanbul için sağanak uyarısı!
İstanbul için sağanak uyarısı!
İzmir’de orman yangını!
İzmir'de orman yangını!
Daha Fazla Video Göster