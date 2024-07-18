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Erzurum'da sel felaketi

Erzurum'da sel felaketi

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.07.2024 10:15
Erzurum'un Oltu ilçesinde şiddetli yağış sele neden oldu. Okul binası, sağlık ocağı ve birçok ev hasar gördü.
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