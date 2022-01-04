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Erzurum’da maske takmamakta ısrar eden yolcuyu şoför otobüsten indirdi

DHA
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Giriş: 04.01.2022 11:59
Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi yolcu otobüsünün sürücüsü, uyarılara rağmen maske takmayan yolcuya, Ben seni öyle götüremem dedi.

Erzurum'da Hilalkent-Çat Yolu TOKİ'ler seferini yapan Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi yolcu otobüsü, bir duraktan yolcu aldı. Otobüse maskesiz binen bir kişi, kartını da okutmadan geçerek koltuğa oturdu. Bir süre ücret ödemeyen vatandaşı bekleyen sürücü, Beyefendi siz kartınızı çekmediniz, unuttunuz herhalde diyerek uyardı. Bunun üzerine oturduğu koltuktan kalkan yolcu, sürücünün yanına gelerek uzun süre araç beklediğini ileri sürdü ve "Ben maske de takmıyorum, para da vermiyorum" dedi.

Ya maskeni tak ya da in aşağı, aksi takdirde polisi arayacağım diyen otobüs şoförü, cep telefonuyla durumu polise bildirdi. Araç içerisinde diğer yolcularla da tartışan maskesiz vatandaşı bir kez daha uyaran sürücü, Kural neyse o. Maskeni takacaksın, ben seni öyle götürmem dedi. Sürücü ve yolcu arasında yaşanan tartışmaya karışan bir vatandaş, otobüsün durakta yolcu almasını da fırsat bilerek maskesiz vatandaşın araçtan inmesini sağladı.

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