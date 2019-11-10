10 Kasım 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
10.11.2019

Erzurum'da lise öğrencilerden anlamlı 10 Kasım videosu

Erzurum’da bir lisede öğretmenler ve öğrenciler Mustafa Kemal Atatürk’ün 81. yıl dönümünü kutlamak için anlamlı bir video çekti. Çat İlçesine bağlı Yavi Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü için hazırladıkları videoda “ Atatürk deyince aklına ne geliyor?” sorusuna cevap verdiler. Yaklaşık 25 öğrenci ve 2 öğretmen sorulara “ Aklıma vatan sevgisi, kadın erkek eşitliği, özgürlük, laiklik, çalışmak, inkılap ve Türkiye Cumhuriyeti geliyor” gibi cevaplar verdiler. Öğrencilerin Atatürk'e duyduğu sonsuz sevgiyi anlattığı video, sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Erzurum'da bir lisede öğretmenler ve öğrenciler Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. yıl dönümünü kutlamak için anlamlı bir video çekti.

"ATATÜRK DEYİNCE AKLINA NE GELİYOR?"

Çat İlçesine bağlı Yavi Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü için hazırladıkları videoda " Atatürk deyince aklına ne geliyor?" sorusuna cevap verdiler. Yaklaşık 25 öğrenci ve 2 öğretmen sorulara " Aklıma vatan sevgisi, kadın erkek eşitliği, özgürlük, laiklik, çalışmak, inkılap ve Türkiye Cumhuriyeti geliyor" gibi cevaplar verdiler.

Öğrencilerin Atatürk'e duyduğu sonsuz sevgiyi anlattığı video, sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Atatürk deyince aklına ne geliyor?
Atatürk deyince aklına ne geliyor?
İstanbul Havalimanı'nda saat 09.05'i gösterirken...
İstanbul Havalimanı'nda saat 09.05'i gösterirken...
TEM otoyolunda bir otobüs alev aldı
TEM otoyolunda bir otobüs alev aldı
Korku dolu anlar! Restoranın bahçesine daldı
Korku dolu anlar! Restoranın bahçesine daldı
Feci kaza! Yaralılar var
Feci kaza! Yaralılar var
Mardin Kızıltepe'de bir evin bodrumunda 217 canlı akrep ele geçirildi
Mardin Kızıltepe'de bir evin bodrumunda 217 canlı akrep ele geçirildi
Korkunç kaza güvenlik kamerasında
Korkunç kaza güvenlik kamerasında
Define kazısı için Dipsiz Göl'de inceleme başlatıldı
Define kazısı için Dipsiz Göl'de inceleme başlatıldı
Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan’dan duygulandıran paylaşım
Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan’dan duygulandıran paylaşım
Düğün için aldığı takım elbise ile otomobil sahibi oldu
Düğün için aldığı takım elbise ile otomobil sahibi oldu
Uyuşturucuyla yakalanınca bakın ne yaptı!
Uyuşturucuyla yakalanınca bakın ne yaptı!
Adana'da peruklu bahis şebekesi çökertildi
Adana'da peruklu bahis şebekesi çökertildi
Daha Fazla Video Göster