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Erzurum'da kontrolden çıkan tır şarampole uçtu

Erzurum'da kontrolden çıkan tır şarampole uçtu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.09.2024 11:02
Erzurum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıkarak 50 metrelik şarampole uçtu. Kaza sonrası yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde tır yoldan aşağı uçtu. Alınan bilgiye göre, Erzincan Erzurum istikametine seyir halinde olan 31 RB 275 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tepebaşı mevkisinde yol kenarındaki bariyerlere kırarak yaklaşık 50 metrelik şarampolden aşağı uçtu. Meydana gelen kazada sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan tırın donmuş balık yüklü olduğu ve Rusya'ya gittiği öğrenildi.

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