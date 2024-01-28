Erzurum’da karayoluna çığ düştü!

Erzurum-Bayburt Karayolu Aşkale ilçesi yakınlarında karayoluna çığ düştü. Ekipleri olay yerine ivedilikle ulaşarak devasa kar kütlesini temizleme işlemi yapmaya başladı. İçinde hasta olan bir ambulans için karayolundan yer açılarak ambulansa yol verildi.

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