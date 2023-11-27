Erzurum’da kar yağışı! 3 ilçede eğitime kar engeli

Erzurum’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıksız şekilde devam ediyor. Kar kalınlığı her geçen saat yükseliyor. Erzurum Valiliği; Palandöken, Aziziye ve Yakutiye ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Erzurum’da ekipler ana yolları açık tutmak için çalışıyor.

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