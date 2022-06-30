Erzurum'da kan donduran olay! Beyaz ayı çobana saldırdı... İkisi de öldü!

Erzurum'un Olur Hükam köyünde beyaz ayı çobana saldırdı. Çobanın av tüfeği ile vurduğu ayı da çoban da öldü. El fenerleri desteği ile kırsalda arama yapan ekipler gece yarısı 5 çocuk babası Fatih İlhan'ın parçalanmış cesedine ulaştı.

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