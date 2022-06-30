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Erzurum'da kan donduran olay! Beyaz ayı çobana saldırdı... İkisi de öldü!

İHA
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Giriş: 30.06.2022 16:34
Erzurum'un Olur Hükam köyünde beyaz ayı çobana saldırdı. Çobanın av tüfeği ile vurduğu ayı da çoban da öldü. El fenerleri desteği ile kırsalda arama yapan ekipler gece yarısı 5 çocuk babası Fatih İlhan'ın parçalanmış cesedine ulaştı.
Ayı çobana saldırdı! İkisi de öldü AYI ÇOBANA SALDIRDI! İKİSİ DE ÖLDÜ

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