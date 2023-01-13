Erzurum’da kan donduran intikam! Döner keserken dehşeti yaşadı

Erzurum'da, 19 yaşındaki Alican Y. ile 18 yaşındaki Alparslan A. bir yıl önce çıkan kavgada kendilerini bıçaklayan 25 yaşındaki Recep Sar'ı sahibi olduğu lokantada döner keserken tabanca ve pompalı tüfekle vurdu. Yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken, kaçan saldırganlar olayda kullandıkları silahlarla yakalandı.