27 Ağustos 2023, Pazar
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Erzurum'da husumetlilerin kavgası ölümle bitti! Sabah polise şikayet etti öğleden sonra öldürdü
Erzurum'da Ümit D. isimli şahıs, kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle sabah polise şikayetçi olduğu husumetlisi Bünyamin Karatay'ı, öğleden sonra evine gelmesi sonucu uzun namlulu silahla vurarak öldürdü.