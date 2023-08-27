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Erzurum'da husumetlilerin kavgası ölümle bitti! Sabah polise şikayet etti öğleden sonra öldürdü

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Giriş: 27.08.2023 12:15
Erzurum'da Ümit D. isimli şahıs, kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle sabah polise şikayetçi olduğu husumetlisi Bünyamin Karatay'ı, öğleden sonra evine gelmesi sonucu uzun namlulu silahla vurarak öldürdü.
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