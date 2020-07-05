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Erzurum'da hortum önüne ne kattıysa götürdü | Video

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Giriş: 05.07.2020 14:11
Güncelleme:05.07.2020 15:19
Son dakika haberi... Erzurum’da ortaya çıkan hortum vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken önüne ne kattıysa götürdü. Korku dolu anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erzurum'da sabah saatlerinde güneşli havada aniden oluşan hortum çevrede bulunanlara korku dolu anlar yaşattı. Hortum, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.


Erzurum semalarında görülen hortum sonrası kentte bir çok ev ve hayvan ahırının çatısının zarar gördüğü öğrenildi.

Hortum önüne ne kattıysa götürdü
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