Erzurum'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
Erzurum’da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Erzurum’da göçmen kaçakçılığı operasyonu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 11.10.2025 12:05
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce Göçmen Kaçakçılığıyla mücadele kapsamında; yapılan operasyonda 20 göçmen yakalandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
