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Erzurum'da feci olay! Bir araç şarampole uçtu yardıma giden ambulans yan yattı

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Giriş: 01.05.2023 11:47
Erzurum'da bir otomobil şarampole uçtu. Hurdaya dönen araçta bulunan yaralılara yardıma giden ambulans da olay yerine yakın bir bölgede yan devrildi. Kazalarda 4 kişi yaralandı.
Otomobil şarampole uçtu! Ambulans yan yattı
Otomobil şarampole uçtu! Ambulans yan yattı
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