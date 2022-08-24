24 Ağustos 2022, Çarşamba
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Erzurum'da evde karşılaştığı annesinin erkek arkadaşını öldürdü
Erzurum'da Ferit Y. (24), evde annesi Handan A. (41) ile birlikte otururken karşılaştığı Orhan Taşyürek'i (34) bıçaklayarak öldürdü. Hafif yaralanan ve kendini banyoya kilitleyen Handan A.'yı polisler kurtardı.