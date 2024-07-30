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Erzurum'da dehşet veren kaza! Ambulans ve ticari araç çarpıştı! Ortalık kan gölü

Erzurum'da dehşet veren kaza! Ambulans ve ticari araç çarpıştı! Ortalık kan gölü

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 30.07.2024 09:11
Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Kırsal Çamlıbel Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2'si sağlık çalışanı 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
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