Erzurum'da Camii inşaatında göçük: 3 yaralı

Erzurum'un Oltu ilçesinde, Yasin Haşimoğlu Mahallesi’nde yapılan Fatih Camii inşaatında göçük meydana geldi, 3 işçi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, saat 12.00 sıralarında cami inşaatında büyük kubbeye beton atımı esnasında kalıp tahtalarının kırılıp çökmesinin ardından 3 işçi göçük altında kalarak yaralandı. Göçük altında kalan Fatih Gözütok (49), Sinan Tokgöz (43), Okan Bazo (36) olay yerine gelen itfaiye ekipleri, askeri personel ve vatandaşların yardımlarıyla göçük altından çıkarıldı.