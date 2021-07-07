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Erzurum'da Camii inşaatında göçük: 3 yaralı

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.07.2021 14:54
Erzurum'un Oltu ilçesinde, Yasin Haşimoğlu Mahallesi’nde yapılan Fatih Camii inşaatında göçük meydana geldi, 3 işçi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, saat 12.00 sıralarında cami inşaatında büyük kubbeye beton atımı esnasında kalıp tahtalarının kırılıp çökmesinin ardından 3 işçi göçük altında kalarak yaralandı. Göçük altında kalan Fatih Gözütok (49), Sinan Tokgöz (43), Okan Bazo (36) olay yerine gelen itfaiye ekipleri, askeri personel ve vatandaşların yardımlarıyla göçük altından çıkarıldı.
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