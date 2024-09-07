07 Eylül 2024, Cumartesi
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Erzurum’da “Bir kalem, bir gelecek” projesi
Erzurum Valiliği himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Bir Kalem, Bir Gelecek" projesi kapsamında düzenlenen anlamlı etkinlik, 350 kişinin katılımıyla gerçekleşti.