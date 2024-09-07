07 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Erzurum’da “Bir kalem, bir gelecek” projesi

Erzurum’da “Bir kalem, bir gelecek” projesi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.09.2024 16:15
Erzurum Valiliği himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Bir Kalem, Bir Gelecek" projesi kapsamında düzenlenen anlamlı etkinlik, 350 kişinin katılımıyla gerçekleşti.
Erzurum’da Bir kalem, bir gelecek projesi
Erzurum’da “Bir kalem, bir gelecek” projesi
CHP’de tüzük değişikliği kabulü!
CHP'de tüzük değişikliği kabulü!
Çayın sofralarımıza uzanan yolculuğu
Çayın sofralarımıza uzanan yolculuğu
Hindistan uçağında bomba alarmı!
Hindistan uçağında bomba alarmı!
Narin bu araç ile mi köyden çıkarıldı?
Narin bu araç ile mi köyden çıkarıldı?
Deprem sonrası Pazarcık’ta panik
Deprem sonrası Pazarcık'ta panik
Sel köyü vurdu, birçok ev ağır hasar aldı
Sel köyü vurdu, birçok ev ağır hasar aldı
Muğla ve Antalya’da orman yangınları!
Muğla ve Antalya’da orman yangınları!
Süper tayfun Yagi Çin’i vurdu!
Süper tayfun Yagi Çin’i vurdu!
İşte Narin’in DNA’sının bulunduğu araç
İşte Narin’in DNA’sının bulunduğu araç
A Haber İstanbul’un köylerinde!
A Haber İstanbul’un köylerinde!
Kedilerin fare ile oyunu kameraya yansıdı
Kedilerin fare ile oyunu kameraya yansıdı
Daha Fazla Video Göster