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Erzurum'da aracın altında kalan küçük çocuk can verdi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 25.06.2024 14:09
Erzurum'da bir sitenin kapalı otoparkından çıkış yapan araç sürücüsü, yol üzerinde bulunan iki çocuğa çarptı, 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Aracın altında kalan küçük çocuk can verdi
Aracın altında kalan küçük çocuk can verdi
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