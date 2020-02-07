Erzurum'da alevli gece! 3 ev ile ahır ve samanlıklar yandı |Video

Erzurum'un Oltu ilçesinde çıkan yangında, 3 ev ile ahır ve samanlıklar kullanılamaz hale geldi. Yangında ahırlardaki hayvanlar zarar görmeden ekipler ve vatandaşlarca çıkarıldı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde çıkan yangında, 3 ev ile ahır ve samanlıklar kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Yaylaçayır Mahallesi'nde gece saatlerinde bitişik haldeki biri 2 katlı biri tek katlı 3 ev ile bitişik halde ahır ve samanlıklarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, kısa sürede çevredeki ahır, samanlık, tahıl ambarı ve kilerleri sardı.

Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştığı yangını kontrol altına alamayınca itfaiyeye haber verdi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalede bulunduğu yangın, 4 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yangında ahırlardaki hayvanlar zarar görmeden ekipler ve vatandaşlarca çıkarıldı.

Olayda yazın kullanıldığı için boş olan 3 kerpiç evin yanı sıra 4 ahır, 5 samanlık, 2 odunluk ile birer tahıl ambarı ve kiler yandı.

İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmasının ise sürdüğü belirtildi.