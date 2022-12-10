10 Aralık 2022, Cumartesi
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Erzurum’da akılalmaz hırsızlık! Eczaneden çaldıkları şoke etti
Erzurum'da, kapısını kırıp girdikleri eczanenin deposundan yaklaşık 10 bin liralık ürün çalan hırsızlar Cihangir B. ve Şahin D., yakalanıp, tutuklandı. Eczanenin deposundan krem, şampuan, kadın kol saati ve cinsel performans artırıcı ilaçları alıp kaçan hırsızların o anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.