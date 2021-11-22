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Erzurum’da 4,7 şiddetinde deprem! Son durumu Vali Okay Memiş canlı yayında anlattı

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Giriş: 22.11.2021 15:36
Erzurum'da üç gün arayla ikinci deprem oldu. 4,7'lik sarsıntıyla ilgili gelişmeleri ilçeye giden Erzurum Valisi Okay Memiş anlattı. Okay Memiş depremle ilgili olarak “Artçı deprem neredeyse ilkin biraz daha fazla hissedildi. Bu deprem biraz daha yeryüzüne yakındı. Depremin ilk anından itibaren vatandaşlarımızın yanındayız. Ağır hasarlı konutlarda vatandaşlarımıza çadır ve konteyner temin ettiğimiz için çok fazla bir sorun yaşamadık.” ifadelerini kullandı.
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