20 Mart 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Erzurum’da 112 ekibinin bir günü! Yolu kapalı köylere böyle ulaşıyorlar
Doğu Anadolu'da zorlu kış artları nedeniyle köylerdeki hastalara ulaşmak oldukça güç. Bu sebeple bölgedeki kar engeli paletli ambulanslarla aşılıyor. A Haber ekibi, fedakar sağlık çalışanlarının bir günlük mesaisine eşlik etti. Bakın yolu kapalı olan köylerdeki hastalara nasıl ulaşılıyor.