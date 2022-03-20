Erzurum’da 112 ekibinin bir günü! Yolu kapalı köylere böyle ulaşıyorlar

Doğu Anadolu'da zorlu kış artları nedeniyle köylerdeki hastalara ulaşmak oldukça güç. Bu sebeple bölgedeki kar engeli paletli ambulanslarla aşılıyor. A Haber ekibi, fedakar sağlık çalışanlarının bir günlük mesaisine eşlik etti. Bakın yolu kapalı olan köylerdeki hastalara nasıl ulaşılıyor.

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