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Erzurum’da 112 ekibinin bir günü! Yolu kapalı köylere böyle ulaşıyorlar

A Haber
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Giriş: 20.03.2022 09:25
Doğu Anadolu'da zorlu kış artları nedeniyle köylerdeki hastalara ulaşmak oldukça güç. Bu sebeple bölgedeki kar engeli paletli ambulanslarla aşılıyor. A Haber ekibi, fedakar sağlık çalışanlarının bir günlük mesaisine eşlik etti. Bakın yolu kapalı olan köylerdeki hastalara nasıl ulaşılıyor.
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