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Erzurum ve birçok çevre ile akşam saatlerinde meteor düştü! O anlar böyle görüntülendi

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Giriş: 02.09.2023 21:23
Malatya, Erzurum, Gaziantep, Elazığ ve çevre illerden gelen görüntülen akşam saatlerinde gerçekleşen meteor yağmurunu gözler önüne serdi. Sosyal medyada tgündem olan paylaşımlar vatandaşın büyük ilgisini çekti.
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