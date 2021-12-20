Erzurum-Palandöken’de yarı çıplak leğenle kaydı

Erzurum 'da Palandöken Kayak Merkezi'nde kar altında belden yukarısı çıplak, leğenle kayan elektrikçi Akif Karabacak'ı (23) görenler hem şaşırıyor hem de kendisini ilgi ile seyrediyor. Kayak merkezinin acemi pistinde sıkıca giyinip, kayak ve kızakla kayanlara leğen ile eşlik eden Karabacak Çocukken leğen ya da poşetle kayardık. Bu geleneği dünya yıldızı olan Palandöken'de sergilemek istedim dedi.

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Dünyanın sayılı kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, özellikle hafta sonları yoğun ilgi görüyor. Avrupa'nın en uzun pistine sahip olduğu belirtilen kayak merkezinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce turistin gelmesi bekleniyor. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Kayak Merkezi'nin acemi pistinde ise leğen ile kayan elektrikçi Akif Karabacak'ı görenler, hem şaşırıyor hem de kendisini ilgi ile izliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü Palandöken'de yarı çıplak şekilde kayan Karabacak, ayrıca kar banyosu yapıp, soğuk havaya aldırmadığını söylüyor.