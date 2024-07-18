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Erzurum Oltu’da sel bir mahalleyi yıktı geçti

Erzurum Oltu’da sel bir mahalleyi yıktı geçti

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.07.2024 13:57
Sel, Erzurum'un Oltu ilçesinde hasara yol açtı. Son durumu A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
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