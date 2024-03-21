Erzincan’ın meşhur lezzeti! Kesme kadayıf nasıl yapılır?

Erzincan'ın meşhur lezzeti kesme kadayıfı Ramazan ayında da talep görmeye devam ediyor. Peki coğrafi işaret alan yöresel lezzet nasıl yapılıyor? Ustası anlattı...

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