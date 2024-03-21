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Erzincan’ın meşhur lezzeti! Kesme kadayıf nasıl yapılır?

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.03.2024 18:56
Erzincan'ın meşhur lezzeti kesme kadayıfı Ramazan ayında da talep görmeye devam ediyor. Peki coğrafi işaret alan yöresel lezzet nasıl yapılıyor? Ustası anlattı...
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