Erzincan’dan Elazığ’a balık sevkiyatı

Erzincan’dan Elazığ’a sevkiyat başladı. Erzincan’da bulunan baraj göllerinde yetiştirilen alabalıklar somon olmak üzere kamyonlarla Elazığ’a taşınıyor. Erzincan’dan Elazığ’a günde 5-6 kamyon sevk ediliyor.