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Erzincan’da yaban hayatı kamerada

İHA
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Giriş: 08.03.2024 11:00
Türkiye’nin doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatı bakımından da en zengin illerinden biri olan Erzincan ve çevresinde yaban hayatı fotokapanlarla kayıt altına alınıyor.
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