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Erzincan’da sıcak havalar yılan görülme vakalarını artırdı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 13.07.2024 11:57
Erzincan’da, aralıklı süren yağmur yağışlarının ardından hava sıcaklıklarının artmasıyla arazide yılanlar daha çok görülmeye başlandı.
Erzincan’da sıcak havalar yılan vakalarını artırdı
Erzincan’da sıcak havalar yılan vakalarını artırdı
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