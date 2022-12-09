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Erzincan’da kimyasal sızıntı paniği AFAD müdahalesi ile son buldu!

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Giriş: 09.12.2022 08:54
Erzincan-Erzurum kara yolunda, hidroklorik asit maddesi taşıyan TIR'da sızıntı meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edilirken gerekli tedbirlerin ardından kimyasal madde başka bir TIR'a yüklendi.
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