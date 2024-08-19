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Erzincan'da domuz sürüsü fotokapanla görüntülendi

Erzincan'da domuz sürüsü fotokapanla görüntülendi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.08.2024 09:56
rzincan’ın Kemaliye ilçesinde domuz sürüsü fotokapanla görüntülendi.
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Domuz sürüsü fotokapanla görüntülendi
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