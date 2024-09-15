15 Eylül 2024, Pazar
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Erzincan'da dağ keçileri böyle görüntülendi
Yaban hayatının zengin olduğu Erzincan’da yaşamını sürdüren koruma altındaki dağ keçileri, zaman zaman yüksek noktalardan köylere yakın noktalarına kadar iniyor. Bu durumu fırsata dönüştüren vatandaşlar ve doğaseverler de ilgiyle izledikleri dağ keçilerini sürü halinde görüntüleme fırsatı buluyor. Dağ keçileri, kırsalda otladıktan sonra yeniden zirvelere doğru giderek gözden kayboluyor.