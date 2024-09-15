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Erzincan'da dağ keçileri böyle görüntülendi

Erzincan'da dağ keçileri böyle görüntülendi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.09.2024 11:44
Yaban hayatının zengin olduğu Erzincan’da yaşamını sürdüren koruma altındaki dağ keçileri, zaman zaman yüksek noktalardan köylere yakın noktalarına kadar iniyor. Bu durumu fırsata dönüştüren vatandaşlar ve doğaseverler de ilgiyle izledikleri dağ keçilerini sürü halinde görüntüleme fırsatı buluyor. Dağ keçileri, kırsalda otladıktan sonra yeniden zirvelere doğru giderek gözden kayboluyor.
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