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Erzincan'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayıp yaralanan kadın dehşet anlarını anlattı

Erzincan'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayıp yaralanan kadın dehşet anlarını anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 20.08.2024 11:16
Erzincan’da evin bahçesinde otururken başıboş 3 köpeğin saldırısına uğrayıp yaralanan 64 yaşındaki Ayşe Karakaya, yaşadığı kabus dolu dehşet anları anlattı.
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Dehşet anlarını anlattı
Dehşet anlarını anlattı
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