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Erzincan’da 4,1 büyüklüğünde korkutan deprem

Erzincan’da 4,1 büyüklüğünde korkutan deprem

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.09.2024 11:30
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde saat 09.48'da 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
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