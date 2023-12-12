Erzincan’a yeni bir sağlık tesisi

Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşların sağlık anlamında daha refah bir hizmet alması için sağlık yatırımları devam ediyor. Onlardan biri de akıllı hastane modeliyle inşa edilen 500 yataklı Erzincan Devlet Hastanesi. A Haber muhabiri Yüksel Akalan detayları aktardı.

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