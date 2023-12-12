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Erzincan'a yeni bir sağlık tesisi

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.12.2023 09:55
Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşların sağlık anlamında daha refah bir hizmet alması için sağlık yatırımları devam ediyor. Onlardan biri de akıllı hastane modeliyle inşa edilen 500 yataklı Erzincan Devlet Hastanesi. A Haber muhabiri Yüksel Akalan detayları aktardı.
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