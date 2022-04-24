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Ermeni mezalimini tarihçiler anlatıyor

A Haber
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Giriş: 24.04.2022 10:30
Doğu Anadolu'da Ermeni mezalimi tarihe kara leke olarak geçti. Peki Ermeniler Doğu'da hangi mezalimleri yaptı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı. Türk- Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mevlüt Yüksel, konuyla ilgili A Haber'de açıklamalarda bulundu.
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