Erken uyarı sistemi çalışıyor mu? Çarpıcı iddia

Deprem uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk'ten İstanbulluları korkutacak bir iddia geldi. Depremi saniyeler önce haber veren ve deniz tabanına kilometrelerce uzunlukta fiber optik kablolarla çekilen erken uyarı sistemi çalışmıyor. Çarpıcı iddia hakkında Kandilli de 4 yıl kadar önce benzer bir açıklama yapmıştı. Ancak tamir aşamasında notu düşülmüştü. Gözler yeniden Kandilli'ye çevrildi.

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