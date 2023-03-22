22 Mart 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Erken uyarı sistemi çalışıyor mu? Çarpıcı iddia
Deprem uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk'ten İstanbulluları korkutacak bir iddia geldi. Depremi saniyeler önce haber veren ve deniz tabanına kilometrelerce uzunlukta fiber optik kablolarla çekilen erken uyarı sistemi çalışmıyor. Çarpıcı iddia hakkında Kandilli de 4 yıl kadar önce benzer bir açıklama yapmıştı. Ancak tamir aşamasında notu düşülmüştü. Gözler yeniden Kandilli'ye çevrildi.