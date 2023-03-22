22 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Erken uyarı sistemi çalışıyor mu? Çarpıcı iddia

Erken uyarı sistemi çalışıyor mu? Çarpıcı iddia

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.03.2023 08:41
Güncelleme:22.03.2023 08:41
Deprem uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk'ten İstanbulluları korkutacak bir iddia geldi. Depremi saniyeler önce haber veren ve deniz tabanına kilometrelerce uzunlukta fiber optik kablolarla çekilen erken uyarı sistemi çalışmıyor. Çarpıcı iddia hakkında Kandilli de 4 yıl kadar önce benzer bir açıklama yapmıştı. Ancak tamir aşamasında notu düşülmüştü. Gözler yeniden Kandilli'ye çevrildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sahte doktor mahkemede konuştu!
Sahte doktor mahkemede konuştu!
Şanlıurfa’da korkunç olay! Kazara annesini vurdu
Şanlıurfa'da korkunç olay! Kazara annesini vurdu
Klimanın içinden çıkan yılan avını yakaladı!
Klimanın içinden çıkan yılan avını yakaladı!
Aydın’da korkunç olay!
Aydın’da korkunç olay!
Ramazan ayında nasıl beslenmeli?
Ramazan ayında nasıl beslenmeli?
Günde 80 telefon şarj edilebiliyor
Günde 80 telefon şarj edilebiliyor
Rönesans’ın yapı denetim sorumlusu tutuklandı
Rönesans'ın yapı denetim sorumlusu tutuklandı
Erken uyarı sistemi çalışıyor mu?
Erken uyarı sistemi çalışıyor mu?
İstanbul trafiğinde son durum
İstanbul trafiğinde son durum
Fren yerine gaza bastı markete daldı
Fren yerine gaza bastı markete daldı
Aşık Veysel’in vefatının 50. yılı
Aşık Veysel'in vefatının 50. yılı
İstanbul’da zemin sıvılaşması tehlikesi!
İstanbul'da zemin sıvılaşması tehlikesi!
Daha Fazla Video Göster