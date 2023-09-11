Erken teşhis hayat kurtarıyor! 2 yılda 15 milyon kişiye sağlık taraması

Son dakika haberleri... Hastalıkların erken teşhisi çok önemli. Sağlık Bakanlığı da bu kapsamda harekete geçti ve iki yılda 15 milyondan fazla kişiye sağlık taraması yaptı.

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