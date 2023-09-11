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Erken teşhis hayat kurtarıyor! 2 yılda 15 milyon kişiye sağlık taraması

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Giriş: 11.09.2023 16:50
Son dakika haberleri... Hastalıkların erken teşhisi çok önemli. Sağlık Bakanlığı da bu kapsamda harekete geçti ve iki yılda 15 milyondan fazla kişiye sağlık taraması yaptı.
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