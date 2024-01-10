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Erkekler durdu, kadınlar kavgaya tutuştu

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Giriş: 10.01.2024 14:00
Elazığ’da bir kafede kadınlar arasında çıkan kavga erkeklerin kavgasını aratmadı. İlk önce masada bulunan malzemeleri birbirlerine fırlatan kadınlar, ardından saç başa birbirine girdi. O anlar kameralara yansıdı.
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