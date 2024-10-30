30 Ekim 2024, Çarşamba
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Erkek ayı yavru ayıları kovaladı! Yaban hayatının ilginç görüntüleri kameralarda

Erkek ayı yavru ayıları kovaladı! Yaban hayatının ilginç görüntüleri kameralarda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 09:03
Anadolu çok sayıda hayvan türüne ev sahipliği yapıyor. Antalya, Kars ve Erzincan'da yaban keçileri ve ayılar görüntülendi. İşte yaban hayvanlarının hayatlarına dair dikkat çeken o görüntüler...
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