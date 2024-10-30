Erkek ayı yavru ayıları kovaladı! Yaban hayatının ilginç görüntüleri kameralarda

Anadolu çok sayıda hayvan türüne ev sahipliği yapıyor. Antalya, Kars ve Erzincan'da yaban keçileri ve ayılar görüntülendi. İşte yaban hayvanlarının hayatlarına dair dikkat çeken o görüntüler...

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