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Erkek arkadaşının evini bastı mahalleliyi isyan ettirdi

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Giriş: 16.01.2024 11:13
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesi’nde meydana geldi. Erkek arkadaşıyla kavga eden bir kadın, alkolün etkisiyle kavga ettiği erkek arkadaşının evini bastı. Mahallede bağırarak erkek arkadaşının ailesiyle kaldığı evin camları tekmeleyen kadın hem polisleri , hem mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Dakikalarca uğraş sonucu sakinleştirilen kadın; polis ekiplerince karakola götürülürken, eski sevgilisinin ev hapsinde olduğu öğrenildi.
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