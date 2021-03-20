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Erkek arkadaşı tarafından öldürülen Gizem Canbulut'un son görüntüleri ortaya çıktı

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Giriş: 20.03.2021 10:30
Güncelleme:20.03.2021 10:38
Burdur'un Bucak ilçesinde, parkta tartıştığı sevgilisi olduğu öne sürülen 19 yaşındaki Eren Yıldız tarafından bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Gizem Canbulut'un son görüntüleri ortaya çıktı. Nüfus cüzdanı için fotoğraf stüdyosunda fotoğraf çektiren Canbulut'un, ölmeden önceki son görüntüleri de iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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