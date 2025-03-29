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Eriyen buzullar insanlığın sonu mu olacak? Kentler su altında kalacak

Eriyen buzullar insanlığın sonu mu olacak? Kentler su altında kalacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.03.2025 15:05
Buzullar içme sularımızın dünyadaki su dengesinin ana kaynağı. Ancak iklim değişikliği ve küresel ısınma yüzünden bilim adamlarından art arda uyarılar geliyor. Erime bu hızda devam ederse, insanlık içme suyuna çok zor erişecek ve kentler su altında kalacak. Peki buzullar neden bu kadar önemli? Erimeleri durumunda bizleri ne gibi tehlikeler bekliyor? Detaylar haberimizde...
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Eriyen buzullar insanlığın sonu mu olacak? Kentler su altında kalacak
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