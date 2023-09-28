Eris varyantı ne kadar tehlikeli? Ek önlem alınacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eris varyantı ile ilgili açıklamalarda bulundu, “Endişe edecek hiçbir durum yok" dedi. Koca, Kovid-19 için de Türkiye olarak yeni bir aşı programı uygulamayı düşünmediklerini söyledi. Eris varyantı ne kadar tehlikeli? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık değerlendirdi.

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