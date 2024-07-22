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Ergan Dağı Doğa Sporları Festivali renkli görüntülerle sona erdi

Ergan Dağı Doğa Sporları Festivali renkli görüntülerle sona erdi

İHA
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Giriş: 22.07.2024 09:32
Yıldızı her geçen yıl daha da parlayan Erzincan’daki Ergan Dağında düzenlenen ve 3 gün süren Ergan Dağı Doğa Sporları Festivali renkli görüntülerle sona erdi. Adrenalin tutkunları doyasıya stres attı.
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