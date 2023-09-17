Erdoğan’ın ABD programında neler var?

Başkan Erdoğan 78'ince Birleşmiş Miletler Genel Kurulu'na katılmak için New York'ta Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'nda 13. konuşmasını yapacak. Başkan Erdoğan'ın gündeminde neler olacak? Hangi temaslarda bulunacak? NATO Şube eski Müdürü Dr. Kemal Olçar A Haber'de değerlendirdi.

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