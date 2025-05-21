Erdoğan ve Aliyev’den Macaristan’da torun sohbeti

Macaristan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılan Başkan Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı torun sohbeti zirveye damga vurdu. Başkan Erdoğan'ın, "Yahu gözün aydın, ikinci geldi. Maşallah" sözleri salondakileri tebessüm ettirdi. İşte o renkli anlar…

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